Политика
Lenta.ruПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.
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Новый автовокзал открыли на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
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Исследователи из Санкт-Петербурга изучили эволюционный возраст генов человека и выявили существование их нового класса, проявляющего себя в опухолях.
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Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
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Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
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Загрязнение воздуха связано с повышенным риском суицида и депрессией
Повышенный риск самоубийства связан с воздействием загрязнителей воздуха более крупными частицами — ТЧ10.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
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Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своей жизни после нокаута от бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
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Госдума изменила порядок расселения аварийного жилья
Депутаты Государственной думы приняли закон о совершенствовании механизмов переселения из аварийного жилья, передает телеканал «МИР 24».
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Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Общество
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В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
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Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
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Ранее «Регион Online» писал, что новорожденный мальчик умер в кроватке под боком у матери в Башкирии.
Общество
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
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После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
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Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»
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Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
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