Политика

Lenta.ruLenta.ruПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.
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