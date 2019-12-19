Политика
Lenta.ruПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.
Читать в источнике
Оценить495
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика
В Минске не договорились об обмене пленными с Донбассом
Как сообщалось ранее, в ходе встречи «нормандской четверки» 9 декабря стороны условились об обмене всеми пленными до конца текущего года.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Общество
Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров
Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке
Эвакуированные детсады проверяют саперы. Сообщений о том, что где-либо обнаружены взрывные устройства, не поступали.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Происшествия
Пять человек погибли из-за обвала при строительстве метро в Ташкенте
В Узбекистане пять человек погибли в результате обвала грунта при строительстве метро, сообщил портал Tengrinews.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Происшествия
СК РФ на Камчатке проверяет причины смерти пациента в краевой больнице
Следователи СК РФ по Камчатскому краю начали проверку обстоятельств смерти пациента в сосудистом центре при краевой больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения
Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Наука
Ученые по куску жвачки восстановили облик девушки из каменного века
Ученые-археологи воссоздали облик древней девушки по кусочку жевательной смолы, который побывал у нее во рту.
Гаджеты
Плата ASRock X299 Taichi CLX теперь может принять до 1 Тбайт оперативной памяти RDIMM
Компания ASRock выпустила новую версию BIOS для своей материнской платы X299 Taichi CLX, которая обеспечит ей возможность работы не только с привычной для настольных систем оперативной памятью UDIMM, но также и с серверной памятью типа RDIMM.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Общество
В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности
Армия и оружие
Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю
Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
Экономика
Фонд развития моногородов одобрил первый заем на инвестпроект в Тулуне
Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) подписал первое соглашение о выдаче займа предпринимателю из Тулуна.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Футбол
В Каталонии усилены меры безопасности перед матчем «Барселона» — «Реал»
Полиция Каталонии начала усиливать меры безопасности около стадиона «Камп Ноу» перед матчем «Барселона» — «Реал».
Футбол
«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» догнала «Лейпциг»
В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0. Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Армия и оружие