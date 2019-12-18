Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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WP: демократы имеют достаточно поддержки, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа

ТАСС19:30

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

Российская газета19:11

Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

Газета.Ru18:34

Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

Известия20:07

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

РИА Новости18:52

В США озвучили дату голосования по импичменту Трампа

Московский Комсомолец18:14

Сотни американских историков призвали объявить Трампу импичмент

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