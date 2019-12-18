Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

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