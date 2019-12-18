Политика
Российская газетаПалата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа
В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам. По ее словам, будет реализовано одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо (.pdf) лидер демократов, спикеру Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, в котором назвал процедуру импичмента незаконной попыткой государственного переворота и неконституционным превышением полномочий.Коммерсантъ19:39
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