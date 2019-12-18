Политика

Российская газетаРоссийская газетаПалата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам. По ее словам, будет реализовано одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо (.pdf
) лидер демократов, спикеру Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, в котором назвал процедуру импичмента незаконной попыткой государственного переворота и неконституционным превышением полномочий.
Коммерсантъ19:39

Подробнее о событии

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

Российская газета19:11

Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту

Известия20:07

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

РИА Новости21:33

Конгрессмены готовы к финальному голосованию по импичменту Трампа

РЕН ТВ21:15

Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

Газета.Ru18:34

WP: демократы имеют достаточно поддержки, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа

ТАСС19:30

В США озвучили дату голосования по импичменту Трампа

Московский Комсомолец18:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:43, Ашберн
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

Газета.Ru 16:22
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

Новые автомобили 14 декабря в 23:46
Общество

Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России

Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Газета.Ru 16:10
Футбол

«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
RT на русском 15:28
Политика

«Вопиющая ситуация»: в Госдуме «партия большинства» отказалась вводить санкции для кандидатов-отказников

Фракция «Единая Россия» в Госдуме не позволила депутатам из КПРФ «устранить правовой пробел» в избирательном законодательстве, которое сейчас позволяет срывать выборы в последний момент с помощью кандидатов-отказников.
Новый День 10:28
Происшествия

В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
REGNUM 21:35
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ 21:35
Наука

Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан

Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Популярная механика 04:15
Общество

В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
Политика

Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя

В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
REGNUM 22:23
Здоровье

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Рассказываем, что это такое, почему эти конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти, чтобы это исправить.
ТАСС 07:15
Общество

В Петербурге провели акцию против радиоактивных отходов

Акции против "Урановых хвостов" неоднократно устраивали в Санкт-Петербурге.
Neva.Today 08:05
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма 07:08
Экономика

С 1 января МРОТ в России увеличится на 850 рублей

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Теперь он будет составлять 12 130 рублей.
Новгород.ру 15 декабря в 12:25
Происшествия

В Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила 6 машин

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств.
Evo-rus.com 22:34
Гаджеты

Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить

Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены.
Что происходит 12:27
Экономика

Repsol обложили в Сибири

В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.
Коммерсантъ 18:02
Кино

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Комсомольская правда 03:00
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль вчера в 16:01
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Интернет

Опубликован список худших паролей 2019 года

Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Уфимские Заметки вчера в 12:46
Космос

NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат

NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Популярная механика 10 декабря в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нэнси Пелоси
Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное