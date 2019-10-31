Политика
КоммерсантъПалата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
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Футбол
Алексей Игонин: «При назначении судей на некоторые матчи лохотрон, что ли, крутят?»
Эксперт «Матч ТВ» Алексей Игонин прокомментировал тот факт, что на игру «Зенит» — ЦСКА назначена практически та же бригада, включая арбитров VAR, что недавно работала на встрече «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Напомним, что главным судьей той встречи был Михаил Вилков, ассистентом VAR Сергей Карасев.
Sportbox.RU 13:51
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка
Российская газета 13:36
Политика
НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма
НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.
Телеканал 360° 10:31
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Общество
Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз.
Москва 24 01:09
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года
Cyber.sports.ru вчера в 09:23
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Sport24.ru 07:06
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Футбол
Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Общество
Продажу фуа-гра запретили в Нью-Йорке
Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.
Политика Сегодня 05:51
Технологии
На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо
Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости 05:50
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Политика
В Белом доме прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа
"Резолюция, выдвинутая спикером [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, являлся нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в палате", - утверждается в документе.
ТАСС 29 октября в 19:22