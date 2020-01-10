Политика
ТАССВ Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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Космос
Ученые ТПУ испытают на МКС 3D-принтер и нанопокрытие для иллюминаторов
Гаджеты
LG обещает сделать своё мобильное подразделение прибыльным в 2021 году
Южнокорейская компания LG годами не получала прибыль от собственного мобильного подразделения.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.
Спорт
Сегодня стартуют Зимние юношеские олимпийские игры
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Здоровье
В Тульской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В период новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает осуществлять мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Происшествия
В Кузбассе осудили чиновника за воровство из благотворительного фонда
Следствием и судом установлено, что благодаря своей должности осуждённый курировал работу благотворительного фонда «Милосердие».
Здоровье
Центр ядерной медицины в Ульяновской области станет научным
Власти отмечают, что «уже со следующего года ФЦМР станет не только лечебной, но и уникальной научной базой для страны».
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Здоровье
В Хабаровском крае построят инфекционный корпус детской больницы
Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый герой
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости
В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.
Политика
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Армия и оружие
Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.