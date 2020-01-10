Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

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