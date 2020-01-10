Политика

ТАССТАССВ Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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Администрация Дональда Трампа раскритиковала резолюцию Палаты представителей по Ирану

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Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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