Политика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.
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В США одобрена передача в Сенат обвинений против Трампа

News.ru17:07

В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

RT на русском13:57

Палата представителей США передает две статьи импичмента президента Дональда Трампа в сенат

Эхо Москвы15:05

Белый дом счел передачу дела об импичменте в Сенат шансом защитить Трампа

Интерфакс15:18

Палата представителей одобрила передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Коммерсантъ13:46

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

РИА Новости14:37

NYT: судебный процесс над Трампом в Сенате может продлиться не более двух недель

ТАСС15:35
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

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«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»

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Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
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На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows

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Проект авианосца «Москва» ошеломил немцев

О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt.
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