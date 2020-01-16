Политика

Газета.RuГазета.RuПалата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN. Документы были переданы сенатору Митчу Макконнеллу. Официально сенат примет их 16 января.
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