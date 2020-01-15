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Газета.RuПалата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат
Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN. Документы были переданы сенатору Митчу Макконнеллу. Официально сенат примет их 16 января.
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Как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа
RT на русском15 января в 23:44
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