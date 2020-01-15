Политика

Газета.RuГазета.RuПалата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN. Документы были переданы сенатору Митчу Макконнеллу. Официально сенат примет их 16 января.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Мощью Америки должен править закон

Независимая газетавчера в 16:01

Трамп возмутился процессом по импичменту

REGNUMвчера в 16:27

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

РИА Новости15 января в 14:37

Пелоси подписала документ по импичменту Трампа перед передачей в Сенат

Коммерсантъ15 января в 19:39

Статьи обвинения против Трампа переданы в сенат

Известия15 января в 19:01

Как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа

RT на русском15 января в 23:44

Обвинения в адрес Трампа передали в Сенат

ТАСС15 января в 18:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Право.ру 01:58
Экономика

Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Mo-gumbet.ru 02:19
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
РИА Новости 02:40
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Политика

МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства

"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Российская газета 01:58
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
ТАСС 00:56
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Здоровье

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Shraibikus News 01:40
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

Известия вчера в 23:52
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия

При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре человека

В Ивановской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате погибли четыре человека.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Происшествия

МАК назвал причину происшествия с самолетом UTair в Сочи

Кубань 24 вчера в 08:42
Гаджеты

В Google Play найдены приложения, разряжающие смартфон

Установлены не менее 17 приложений Google Play, которые быстро разряжают смартфоны.
МонаВиста 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное