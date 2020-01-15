Политика
РИА НовостиПалата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.
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Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Гаджеты
Huawei P40 показан на качественном рендере
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
Американские СМИ в среду, 15 января, начали комментировать инициативы президента России Владимира Путина по изменению Конституции, озвученные во время послания Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ
В Сети появилось видео момента ДТП.
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Игры
Появилась информация о новой игре Assassin’s Creed
О новой игре Assassin’s Creed: Ragnarok уже давно «гуляет» информация в сети.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Как написал в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его фракция выступает за ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Общество
В собственность Иркутской области переданы 79 объектов бывшего ИВВАИУ
В государственную собственность Иркутской области из федеральной собственности переданы 79 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Amazon представил актёрский состав сериала по «Властелину колец»
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Шоу-бизнес
«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров
Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Политика
Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером
Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Наука
Исследователи бактерий получили очень красивое зрелище
Ученые изучали взаимодействие микроорганизмов в природе и неожиданно получили «бактериальные цветы».