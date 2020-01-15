Политика

РИА НовостиРИА НовостиПалата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.
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Белый дом счел передачу дела об импичменте в Сенат шансом защитить Трампа

Интерфакс15:18

Палата представителей США передает две статьи импичмента президента Дональда Трампа в сенат

Эхо Москвы15:05

NYT: судебный процесс над Трампом в Сенате может продлиться не более двух недель

ТАСС15:35

Палата представителей одобрила передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Коммерсантъ13:46

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

РИА Новости14:37

В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

RT на русском13:57

Депутаты Конгресса одобрили передачу обвинений против Трампа сенаторам

REGNUM14:17
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Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 09:11
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Происшествия

Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане

Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Российская газета 15:33
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей.
Вести.Ru 13:33
Политика

Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию

В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Известия 14:30
Кино

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В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform 13 января в 12:55
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Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала

RT на русском 10:27
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 12:07
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В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Авто

В России запатентовали новый Peugeot 508

Лифтбек Peugeot 508 нового поколения, который, согласно ОТТС, должен приехать в Россию с бензиновым и дизельным двигателями, теперь запатентован.
Автоновости дня вчера в 02:26
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском вчера в 02:02
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

РИА Новости 15:30
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 06:38
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Газета.Ru вчера в 02:43
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
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Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия 13:17
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В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today вчера в 05:56
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РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта до 2022 года

РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов договорились о продлении контракта до 2022 года.
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Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями

Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Sportbox.RU 12:10
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
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Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

Госдума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте

Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
ТАСС Наука вчера в 05:50
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

РБК 06:59
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Общество

В России могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Газета.Ru 02:28
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