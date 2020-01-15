Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

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