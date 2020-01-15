Политика
РИА НовостиПалата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.
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Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Происшествия
Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х
Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей.
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Общество
Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Авто
В России запатентовали новый Peugeot 508
Лифтбек Peugeot 508 нового поколения, который, согласно ОТТС, должен приехать в Россию с бензиновым и дизельным двигателями, теперь запатентован.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Футбол
РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта до 2022 года
РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов договорились о продлении контракта до 2022 года.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января
Госдума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Космос
Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте
Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
В России могут появиться частные судебные приставы
Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.