Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN. В Сенате "менеджеров по импичменту" встречал лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл.

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

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