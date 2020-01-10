Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей. Как уточняет ТАСС, документ поддержали 224 конгрессмена, ещё 194 высказались против.

В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану

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