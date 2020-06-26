Политика
Lenta.ruПалата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США
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В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции
Российская газетавчера в 22:03
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Lenta.ru вчера в 12:52
Общество
Росавиация предлагает возобновить международные полеты
По сообщению издания «Коммерсант» глава Росавиации Александр Нерадько подготовил план, который предусматривает постепенное возобновление международного авиасообщения со странами СНГ.
Общественное телевидение России вчера в 10:41
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Футбол
РФС оштрафовал «Ростов» после матча с «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) оштрафовал ФК «Ростов» на 25 тысяч рублей после матча с «Сочи».
Donnews.ru 01:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Гендузи провел предварительные переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»
Как сообщает TF1, 21-летний француз уже провел предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером».
Sport24.ru 00:42
Игры
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной
Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Общество
У The Last of Us Part II не будет дополнений
У первой The Last of Us было несколько DLC — одно сюжетное под название Left Behind, которое рассказывало о событиях до игры, и ряд дополнений к мультиплеерному режиму.
CyberSport.ru вчера в 23:50
Общество
Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом
Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
Здоровье
В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля
С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Америке на рубеже XVIII–XIX веков Александру Баранову предложили снести жители американского города Ситка на Аляске, 23 сообщает сайт «Русская Америка».
ИА Красная Весна 01:50
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству автомобилей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Тарантас Ньюс вчера в 03:32
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Политика
В Германии ответили на шантаж со стороны США по «Северному потоку — 2»
Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты полагают, что угрозы Трампа носят не столько экономический, сколько политический характер, поскольку Вашингтон недоволен одобрением «Северного потока — 2» со стороны Берлина.
Вечерняя Москва 02:33
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 10 человек
Два зарегистрированных случая – завозные из других регионов России, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 23 июня в 03:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33