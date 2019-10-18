Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Палермо» прекратил существование

Итальянский футбольный клуб исчез с футбольной карты мира. Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia. Сегодня итальянский суд объявил о завершении процедуры банкротства итальянского клуба.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Как сообщает Corriere dello Sport
, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, был готов выплатить €10 млн, но данной суммы оказалось недостаточно для выплаты долгов.
RT на русскомвчера в 09:04

Подробнее о событии

Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

Спорт-Экспрессвчера в 06:22

«Палермо» прекратил свое существование

Sportbox.RUвчера в 06:40

«Палермо» признан банкротом. Суд отклонил предложение о выплате 10 млн евро по долгам

Sports.ruвчера в 10:42

«Палермо» признан банкротом решением суда

РИА Новостивчера в 07:36

Итальянский футбольный клуб «Палермо» признали банкротом

ТК Звездавчера в 08:05

Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование

RT на русскомвчера в 09:04

«Палермо» прекратил своё существование

Metaratingsвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

REGNUM 00:17
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 17 октября в 15:17
Хоккей

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие

Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Lenta.ru вчера в 22:24
Космос

В открытый космос впервые в истории вышли только женщины

Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru вчера в 09:14
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Футбол

«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК вчера в 16:04
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие

Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Телеканал 360° вчера в 02:05
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5

iXBT.com вчера в 23:30
Футбол

Экспресс на теннис от 17.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Все про Спорт ру 16 октября в 17:26
Политика

Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
iReactor 00:22
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Политика

Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ

Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
ФАН вчера в 14:22
Политика

В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском вчера в 19:35
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Общество

Девы, сделайте правильный выбор, и звезды не обделят вас богатством

Вениамин Иванович, вам, как Деве, звезды советуют навести порядок в административных кругах, начиная с сегодняшнего «Часа Контроля» и в дорожной отрасли, работников которой вы сегодня будете чествовать.
Живая Кубань 16 октября в 23:56
Космос

Космические корабли ставят паруса

Если космические аппараты называются корабли, следовательно, у них должны быть паруса.
Вечёрка 16 октября в 10:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета вчера в 14:25
Общество

Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исключил из правления владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания бюро правления РСПП (информацию подтвердили в самом союзе).
Коммерсантъ вчера в 14:41
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Авто

Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.
ГЛАС.RU вчера в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное