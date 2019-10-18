Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Палермо» прекратил существование
Итальянский футбольный клуб исчез с футбольной карты мира. Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia. Сегодня итальянский суд объявил о завершении процедуры банкротства итальянского клуба.
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Как сообщает Corriere dello Sport, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, был готов выплатить €10 млн, но данной суммы оказалось недостаточно для выплаты долгов.RT на русскомвчера в 09:04
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Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование
Спорт-Экспрессвчера в 06:22
«Палермо» признан банкротом. Суд отклонил предложение о выплате 10 млн евро по долгам
Sports.ruвчера в 10:42
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Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП
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