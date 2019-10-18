с чего всё началось

Итальянский футбольный клуб исчез с футбольной карты мира. Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia. Сегодня итальянский суд объявил о завершении процедуры банкротства итальянского клуба.

Армия и оружие Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Футбол Экспресс на теннис от 17.10.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.

Политика Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.

Политика В США потребовали признать «Азов» террористической организацией Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Космос Космические корабли ставят паруса Если космические аппараты называются корабли, следовательно, у них должны быть паруса.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Общество Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исключил из правления владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания бюро правления РСПП (информацию подтвердили в самом союзе).