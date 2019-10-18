Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Палермо» прекратил свое существование

Основанный в 1900 году «Палермо» опустился в серию D после процедуры банкротства и обвинений в финансовых нарушениях. В 1986 году клуб уже прекращал свое существование, но возрождался в 1987-м. «Палермо» трижды был финалистом Кубка Италии в сезона-1973/74, 1978/79 и 2010/11.
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Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

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«Палермо» прекратил свое существование

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