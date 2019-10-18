Футбол
Sportbox.RU«Палермо» прекратил свое существование
Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование. Сообщается, что суд Палермо утвердил банкротство клуба.
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Фигурное катание
Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске
RT на русском 13:25
Политика
Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Общество
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07
Общество
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости вчера в 09:18
Кино
Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли
Российская газета 13:20
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Финансы
Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки
Ранее доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки.
RT на русском 12:59
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
RT на русском 06:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Министерство обороны 18 октября опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия вчера в 17:23
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол
В УЕФА приняли решение развести команды России и Косово
Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.
Вести.Ru 13:25
Армия и оружие
Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов
Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.
Lenta.ru 12:04
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
Лукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
Рамблер 07:23
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика
Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32