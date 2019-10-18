Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Палермо» прекратил свое существование

Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование. Сообщается, что суд Палермо утвердил банкротство клуба.
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Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

Спорт-Экспресс06:22

«Палермо» прекратил свое существование

Sportbox.RU06:40

«Палермо» признан банкротом. Суд отклонил предложение о выплате 10 млн евро по долгам

Sports.ru10:42

«Палермо» признан банкротом решением суда

РИА Новости07:36

Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование

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Итальянский футбольный клуб «Палермо» признали банкротом

ТК Звезда08:05

«Палермо» прекратил своё существование

Metaratings12:59
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ТАСС.
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Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

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Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу

Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
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Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
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Суд смягчил приговор националисту Марцинкевичу

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RT на русском 12:59
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В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя

RT на русском 06:45
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Министерство обороны 18 октября опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
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В УЕФА приняли решение развести команды России и Косово

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.
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Газета.Ru 04:20
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.
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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку

Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
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Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
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