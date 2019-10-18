Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Палермо» прекратил свое существование

Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование. Сообщается, что суд Палермо утвердил банкротство клуба.
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Как сообщает Corriere dello Sport
, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, был готов выплатить €10 млн, но данной суммы оказалось недостаточно для выплаты долгов.
RT на русскомвчера в 09:04

Подробнее о событии

Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

Спорт-Экспрессвчера в 06:22

«Палермо» прекратил свое существование

Sportbox.RUвчера в 06:40

«Палермо» признан банкротом. Суд отклонил предложение о выплате 10 млн евро по долгам

Sports.ruвчера в 10:42

«Палермо» признан банкротом решением суда

РИА Новостивчера в 07:36

Итальянский футбольный клуб «Палермо» признали банкротом

ТК Звездавчера в 08:05

Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование

RT на русскомвчера в 09:04

«Палермо» прекратил своё существование

Metaratingsвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Происшествия

Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

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Lenta.ru 03:14
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

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Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, когда предъявит бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко подозрение в преступлениях.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК вчера в 01:44
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Политика

Найдены новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Россия уже четыре года пытается доказать ООН, что государству принадлежит шельф Северного Ледовитого океана.
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Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
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Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение 17 октября в 10:33
Политика

Пушков прокомментировал письмо Трампа Эрдогану

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал содержание письма, которое президент США Дональд Трамп отправил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, необычным.
iReactor 17 октября в 10:52
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Кино

Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети

VSE42.RU вчера в 01:44
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Политика

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Известия вчера в 18:23
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
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Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»

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Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила свой день рождения

Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Общество

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Предупредительное внесудебное предписание законопроект предлагает выносить при наличии данных, указывающих на совершение домашнего насилия либо попытки его совершения сроком на месяц, оно может быть продлено до двух месяцев, пояснила РБК Пушкина.
РБК 02:08
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