Футбол
Sportbox.RU«Палермо» прекратил свое существование
Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование. Сообщается, что суд Палермо утвердил банкротство клуба.
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с чего всё началось
Как сообщает Corriere dello Sport, Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, был готов выплатить €10 млн, но данной суммы оказалось недостаточно для выплаты долгов.RT на русскомвчера в 09:04
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Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование
Спорт-Экспрессвчера в 06:22
«Палермо» признан банкротом. Суд отклонил предложение о выплате 10 млн евро по долгам
Sports.ruвчера в 10:42
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