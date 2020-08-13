Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем

Власти Палестины приняли решение отозвать своего посла их ОАЭ на фоне заключения страной мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики отметил, что данное решение было озвучено в указе президента страны Махмуда Аббаса.