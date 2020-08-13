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Газета.Ru
Газета.Ru

Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем

Власти Палестины приняли решение отозвать своего посла их ОАЭ на фоне заключения страной мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики отметил, что данное решение было озвучено в указе президента страны Махмуда Аббаса.В источнике
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Эхо Москвы

Турция осудила решение Арабских Эмиратов подписать соглашение о мире с Израилем

Эхо Москвы02:33
Газета.Ru

МИД Турции отреагировал на соглашение ОАЭ и Израиля

Газета.Ru02:31
РИА Новости

МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ

РИА Новости02:43
Коммерсантъ

Турция назвала лицемерием решение ОАЭ пойти на соглашение с Израилем

Коммерсантъ02:42
ТАСС

Турция назвала лицемерным поступком решение ОАЭ пойти на соглашение с Израилем

ТАСС02:13
РБК

Палестина отозвала посла из ОАЭ

РБКвчера в 16:08
Известия

Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

Известиявчера в 16:31

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360°19:43
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