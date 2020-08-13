Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
Смотрите также
Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
Вьетнам подал заявку на покупку российской вакцины от коронавируса
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
Колодочкин назвал правила прогрева двигателя в летнее время
The Drive оценил второй серийный истребитель Су-57
Шнуров написал стих о забастовке в Белоруссии
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Тяжелая ракета «Ангара» впервые за 6 лет отправлена в Плесецк
В Москве задержали мужчину, убившего и расчленившего свою жену
СК Белоруссии опроверг обыски в минских офисах «Яндекс» и Uber
Наталья Подольская показала округлившийся живот
МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Трамп назвал сроки подписания соглашения между Израилем и ОАЭ
МИД ОАЭ назвал условие открытия посольства в Иерусалиме
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ
Власти Палестины приняли решение отозвать своего посла их ОАЭ на фоне заключения страной мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики отметил, что данное решение было озвучено в указе президента страны Махмуда Аббаса.В источнике
Подробнее о событии