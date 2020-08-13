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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем

По словам главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, в четверг, 13 августа, из ОАЭ был отозван палестинский посол. Причиной послужило трехстороннее заявление Соединенных Штатов, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.В источнике
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РИА Новости

Палестина отозвала посла из ОАЭ

РИА Новостивчера в 16:36
РБК

Палестина отозвала посла из ОАЭ

РБКвчера в 16:08
Эхо Москвы

Палестинское руководство назвало соглашение с Израилем предательством со стороны Эр-Рияда

Эхо Москвывчера в 16:02
Life.ru

Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за их «предательского» мира с Израилем

Life.ruвчера в 16:44
Коммерсантъ

Палестина отозвала посла из Абу-Даби из-за нормализации отношений ОАЭ и Израиля

Коммерсантъ20:52
ТАСС

МИД Ирана назвал договоренность Израиля и ОАЭ стратегической ошибкой

ТАСС20:23
Известия

Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

Известиявчера в 16:31

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.
Российская газета17:50
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переезде в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,2K

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Круглова отметила, что термически обработанные помидоры полезнее свежих, поскольку в таком виде содержат больше ликопина - антиоксиданта, защищающего от онкологии и снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы и Факты23:39
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
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