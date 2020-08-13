Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
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По словам главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, в четверг, 13 августа, из ОАЭ был отозван палестинский посол. Причиной послужило трехстороннее заявление Соединенных Штатов, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.В источнике
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Палестинское руководство назвало соглашение с Израилем предательством со стороны Эр-Рияда
Эхо Москвывчера в 16:02