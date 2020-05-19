Политика

Вести.RuВести.RuПалестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".
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Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

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Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
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