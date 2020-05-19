Политика
Вести.RuПалестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".
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Футбол
«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
Piter.tv вчера в 03:40
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Происшествия
Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе
ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж.
Вести.Ru 01:58
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Здоровье
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски показала подписчикам грудь на самоизоляции
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фотоснимком из самоизоляции, представ перед ними в очень откровенном наряде.
Народные новости вчера в 12:31
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
Триполи, 18 мая 2020, 15:37 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж приветствовал захват авиабазы Аль-Ватия, ранее контролируемой Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM 18 мая в 08:37
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве
Мамы Назаровой не стало примерно 20 лет назад, после этого женщина живет в полном одиночестве.
RuNews24.ru 00:14
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
Здоровье
Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции
Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 01:05
Общество
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Похоже, что мода на огромные вертикальные дисплеи в салоне дошла и до корейцев.
Автоновости дня 02:35