Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

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