Политика

Lenta.ruLenta.ruПалестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. Об этом заявил глава национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира», передает РИА Новости.
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Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Lenta.ru16:27

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

ТАСС17:06

Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Газета.Ru16:31

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США

Коммерсантъ16:31

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

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Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США

Известия16:15

Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем

РИА Новости17:29
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Здоровье

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

В Комитете СФ по социальной политике 19 мая прошло заседание, посвященное, в частности, детскому летнему отдыху, на котором Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря в регионах с 1 июля.
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Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
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В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

RT на русском 14:54
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Политика

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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Общество

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
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Политика

ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии

Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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Общество

СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гумпомощи

На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
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Экономика

Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС

Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС.
Реальное время 04:43
Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
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В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

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Энергетика

Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой

Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
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Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
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«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»

"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

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Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем

На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
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Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
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МТС запустит свой облачный игровой сервис

Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
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В Совфеде выступили за повышение возраста продажи алкоголя в России

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В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
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Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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