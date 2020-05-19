Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. Об этом заявил глава национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира», передает РИА Новости.

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

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