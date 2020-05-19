Политика
Lenta.ruПалестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. Об этом заявил глава национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира», передает РИА Новости.
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Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия 17:56
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
В Комитете СФ по социальной политике 19 мая прошло заседание, посвященное, в частности, детскому летнему отдыху, на котором Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря в регионах с 1 июля.
Profi.travel 12:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Общество
Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу
По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru 11:37
Происшествия
В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
RT на русском 14:54
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me 09:20
Общество
СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гумпомощи
На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
Московский Комсомолец 14:33
Экономика
Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС
Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС.
Реальное время 04:43
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Metaratings 13:13
Армия и оружие
Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем
На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
Вести.Ru 11:44
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Технологии
МТС запустит свой облачный игровой сервис
Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
ITZine.ru 09:37
Общество
В Совфеде выступили за повышение возраста продажи алкоголя в России
Москва, 19 мая 2020, 14:47 — REGNUM Совет Федерации РФ планирует рекомендовать российскому правительству повысить возраст продажи алкогольной продукции до 21 года.
REGNUM 07:47
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30