Политика
Вести.RuПалестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки
Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов.
ИжевскИнфо.РУ 18 мая в 06:13
Происшествия
В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму
В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
Происшествия
В Приамурье семью искусал бешеный лисенок
Российская газета 01:20
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия 01:06
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
Происшествия
Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей
Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:18
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Футбол
Фарфан ответил, когда завершит карьеру
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Спорт-Экспресс 00:12
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Происшествия
Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой защитить их права
Вечерняя Москва 00:57
Общество
Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество
Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей
Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
REGNUM 00:53
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Общество
Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»
Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Здоровье
Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции
Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 01:05