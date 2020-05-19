Политика

Вести.RuВести.RuПалестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

РБКвчера в 17:35

Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США

Известиявчера в 16:15

Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Газета.Ruвчера в 16:31

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США

Коммерсантъвчера в 16:31

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Lenta.ruвчера в 16:27

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

ТАССвчера в 17:06

Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем

РИА Новостивчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
514
Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
100
Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
194
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2K
Общество

В Самарской области могут ужесточить режим ограничений

19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
56
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
488
Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
78
Общество

В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки

Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов.
ИжевскИнфо.РУ 18 мая в 06:13
2,2K
Происшествия

В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму

В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
12
Происшествия

В Приамурье семью искусал бешеный лисенок

Российская газета 01:20
Общество

В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия 01:06
Игры

Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
37
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
12
Происшествия

Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей

Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:18
29
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
1,9K
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
62
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
939
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
16
Общество

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
44
Футбол

Фарфан ответил, когда завершит карьеру

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Спорт-Экспресс 00:12
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
598
Происшествия

Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой защитить их права

Вечерняя Москва 00:57
3
Общество

Онищенко объяснил, для чего необходимо носить маски на улице

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости соблюдения "масочного режима" на улице.
Газета.Ru вчера в 23:56
3
Общество

Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей

Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
REGNUM 00:53
32
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
549
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
13
Общество

Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»

Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
18
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2K
Здоровье

Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции

Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Махмуд Аббас
Палестинский политик
Палестинский политик, президент частично признанного Государства Палестина. Председатель движения ФАТХ. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное