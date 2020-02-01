Политика

Lenta.ruLenta.ruПалестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости. По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении.
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Палестина разрывает отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

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Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
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Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
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Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
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Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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Шоу-бизнес

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
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В красноярской школе подросток выбил молотком глаз однокласснику

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Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

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«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ

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Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 213

Количество погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 213 человек, число зарегистрированных случаев инфицирования возросло до 9692.
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Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
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Гаджеты

Nokia представит новые смартфоны 23 февраля на MWC 2020

Компания анонсировала свою презентацию на MWC 2020, которая состоится 23 февраля.
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Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
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Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил начать наступательную операцию в Сирии

Турецкий лидер заявил в пятницу, 31 января, что может начать военную операцию в северо-западной сирийской провинции Идлиб, если боевые действия в регионе не прекратятся.
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Как «Лейкерс» простились с Коби Брайантом

Как простились с великим спортсменом — в материале RT.
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Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Транспорт

В московском метро и наземном транспорте подорожал проезд

С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда.
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Армия и оружие

ВВС США оценили Ми-24 после первых учебных боев с их участием

В американском информагентстве The National Interest рассказали о недавних учениях ВВС Соединенных Штатов с участием ударных вертолетов Ми-24, произведенных СССР.
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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
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Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Приобрести умную колонку можно будет на сайте компании и в розничных магазинах, список которых Mail.ru Group пока не раскрывает, как и объем первой партии устройств.
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