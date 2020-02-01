Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости. По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении.

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

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