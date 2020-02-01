Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США. Об этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире.

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

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