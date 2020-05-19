Политика
Вести.RuПалестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости вчера в 20:11
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
Кипр объявил о готовности принимать туристов с 15 июня
Постепенное ослабление введенных из SARS-CoV-2 ограничений началось на Кипре 4 мая. Аэропорты возобновят работу в июне.
Российская газета вчера в 22:32
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Политика
Украинский депутат опубликовал запись переговоров Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что бывший президент Пётр Порошенко обсуждал с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом и руководителем Госдепа Джоном Керри украинские внешнеполитические вопросы.
News.ru вчера в 08:27
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:51
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 18 мая в 04:43
Экономика
Банки России зафиксировали падение зарплат россиян
Банки России зафиксировали падение зарплат россиян. Об этом пишет издание Forbes, которое опросило главные банки РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:26
Происшествия
Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей
Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:18
Армия и оружие
Хакеры попытались украсть у Mitsubishi Electric информацию о новых ракетах
Во время хакерской атаки на сервера японской компании Mitsubishi Electric в начале 2020 года злоумышленники пытались получить сведения о гиперзвуковых ракетах, считают участники расследования из министерства обороны Японии.
ИА Красная Весна вчера в 22:27
Культура
Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса
Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
Астрахань FM вчера в 02:17
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек
Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным фото
Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
Srnsk вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Боня ответила на критику Бородиной
Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru вчера в 06:15
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.
N+1 вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Культура
В сети появился тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой
Piter.tv вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20