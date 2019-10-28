Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн. В 2009 году сине-бело-голубые продали игрока «Баварии» за € 11 млн. В 2013 году Анатолий вернулся в петербургский клуб и провёл в нём ещё два года.

Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

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