Футбол

ЧемпионатЧемпионатПалкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн. В 2009 году сине-бело-голубые продали игрока «Баварии» за € 11 млн. В 2013 году Анатолий вернулся в петербургский клуб и провёл в нём ещё два года.
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Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

Чемпионат03:41

Гендиректор «Шахтера» раскрыл тайные подробности перехода Тимощука в «Зенит»

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