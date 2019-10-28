Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн. В 2009 году сине-бело-голубые продали игрока «Баварии» за € 11 млн. В 2013 году Анатолий вернулся в петербургский клуб и провёл в нём ещё два года.

Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

Происшествия Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату "Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Общество Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Кино Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма «Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.

Путешествия В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.

Армия и оружие Российская военная делегация посетит Турцию Военная российская делегация отправится в Турцию для обсуждения взаимодействия между странами при совместном патрулировании границы с Сирией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.