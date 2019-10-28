Футбол
ЧемпионатПалкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть
Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн. В 2009 году сине-бело-голубые продали игрока «Баварии» за € 11 млн. В 2013 году Анатолий вернулся в петербургский клуб и провёл в нём ещё два года.
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Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
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Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
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Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову
Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
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Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
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Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
«Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.
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Россиянин Николай Прохоркин дебютировал в НХЛ
Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провел свою первую игру в НХЛ.
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В Кремле следили за визитом Зеленского в Донбасс
В Кремле следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
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В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
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В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов
В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.
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В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российская военная делегация посетит Турцию
Военная российская делегация отправится в Турцию для обсуждения взаимодействия между странами при совместном патрулировании границы с Сирией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Общество
Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом
Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
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Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
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Мужчина с двумя маленькими детьми пропал в Уфе
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Белоруссия усилит охрану границы с Литвой из-за размещения танков США
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Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу. По его словам, "это будет печально".
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
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Создатели «Шерлока» представили трейлер нового сериала «Дракула»
Политика
Националисты опровергли информацию о вывозе оружия из Золотого
Националисты опровергли заявление офиса Зеленского о вывозе оружия из Золотого.
Здоровье
Эксперты назвали опасное для здоровья количество имбиря
Врачи из Германии рассказали, что употребление большого количества имбиря может спровоцировать серьезные побочные эффекты, пишет МедикФорум.
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.