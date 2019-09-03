Футбол

Вести.RuВести.Ru«Палмейрас» уволил тренера Сколари

Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес.
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