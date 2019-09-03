Футбол
Вести.Ru«Палмейрас» уволил тренера Сколари
Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес.
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Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Футбол
Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе. 24-летний узбек забил 5 мячей в 5 играх чемпионата.
ProstoProSport 05:51
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Игры
Запущен сервис Uplay+
Без проблем не обошлось Компания Ubisoft запустила сегодня, 3 сентября, собственный подписочный сервис Uplay+, анонсированный на выставке Е3.
Srnsk 08:10
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.
RT на русском 09:22
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Транспорт
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2021 году
В свою очередь гендиректор АО "Мосинжпроект" (единый оператор проектирования и строительства метро в Москве) Марс Газизуллин отмечал, что реконструкцию станций "Варшавская" и "Каширская", планируется выполнять в два этапа без остановки пассажирского движения.
Интерфакс 06:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Политика
Абхазия пригласила международных наблюдателей на второй тур выборов
Парламент Абхазии пригласил международных наблюдателей на второй тур выборов президента республики, сообщил 3 августа в интервью Sputnik спикер народного собрания Валерий Кварчия.
REGNUM 06:03
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Футбол
Что обсуждали в восьмом туре РПЛ
Сейв Чернова и обещание Черданцева Одним из главных событий восьмого тура РПЛ стала выездная победа "Ростова" над "Локомотивом".
RT на русском 01:57
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью
Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».
Expert.ru 04:29
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам
Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:19
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Экономика
В июле рост потребительских цен в ОЭСР ускорился до 2,1%
Без учета цен на продукты и топливо инфляция в июле составила 2,3% по сравнению с 2,2% месяцем ранее.
Финмаркет 07:17