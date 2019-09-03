Футбол
Вести.Ru«Палмейрас» уволил тренера Сколари
Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес.
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Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Наука
Учёные подсчитали количество времени для изменения природы на Земле
Опыты проводились в самых различных биомах планеты. Количество видов воздействия, которыми пользовались учёные, составило 438.
HotGeo 10:37
Происшествия
В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся
Водитель автомобиля Jaguar в Петербурге сбил человека под колеса двигавшейся во встречном направлении "Лады" и скрылся, пешеход погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:14
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости вчера в 20:17
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 08:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Общество
Власти Ирана потребовали отменить брак 9-летней девочки
Иранские власти потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между двадцативосьмилетним мужчиной и девятилетней девочкой.
Московский Комсомолец 09:51
Авто
Компакт Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 реализуется уже год, с января по март было куплено 13 120 машин. Спрос в Европе, вероятнее, будет слабее.
SpeedMe вчера в 13:14
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Политика
Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.
ТАСС 10:17
Политика
На Украине сообщили о снижении попыток провоза оружия в Белоруссию
Госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.
RT на русском 09:46
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Армия и оружие
Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских
Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 07:48
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.
REGNUM 10:32
Футбол
«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи».
ODDS.ru 10:51
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15