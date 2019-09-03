Футбол

Вести.RuВести.Ru«Палмейрас» уволил тренера Сколари

Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари. Причиной увольнения 70-летнего специалиста стала неудача команды в Кубке Либертадорес.
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Бывший тренер сборной Португалии и «Челси» Сколари остался без работы

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Советский спорт03:53

«Палмейрас» расстался с главным тренером клуба Сколари

Газета.Ru03:45

Экс-тренер сборной Бразилии Сколари покинул «Палмейрас»

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«Палмейрас» уволил Сколари и назначил Менезеса главным тренером

Sports.ru05:10

«Палмейрас» уволил Сколари с поста главного тренера команды

Sport24.ru02:31
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи».
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