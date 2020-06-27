В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

Происшествия В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области. 192

Политика ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина. 9

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,4K

Политика Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости. 1

Гаджеты Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI. 12

Политика В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России» Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд. 47

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Политика МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 112

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико. 19

Происшествия Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы. 109