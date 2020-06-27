Общество
Российская газетаПамфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
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Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика
ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
Космос
Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)
В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 17:11
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Политика
Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко
Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости.
News.ru 15:55
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Гаджеты
Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж
Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ вчера в 14:43
Политика
В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России»
Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд.
REGNUM 14:38
Религия
В РПЦ сообщили об отношении к дискриминации сексуальных меньшинств
Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к дискриминации трансгендеров и других сексуальных меньшинств.
РБК 13:08
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Происшествия
В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Напомним, что Россия, начиная с 27 марта, прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса.
CT news вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
Игры
Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding
Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru 16:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия вчера в 19:56
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Наука
В Тихом океане нашли новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
Исследователи смогли обнаружить 4 новые вида и 2 новые рода этих одноклеточных.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Общество
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
Наука
Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства
Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
Naked Science 25 июня в 06:02
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05