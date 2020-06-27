Общество

Российская газетаРоссийская газетаПамфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
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ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

РИА Новости07:23

Памфилова назвала число жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

РБК08:33

В ЦИК поступило 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Газета.Ru08:09

ЦИК РФ получил 105 обращений с информацией о возможном принуждении к голосованию

Интерфакс07:28

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

Коммерсантъ08:58

Более 100 человек пожаловались на принуждение к голосованию по Конституции

ИА Красная Весна07:37

В ЦИК поступило 105 обращений по возможному принуждению к голосованию

ТАСС07:08
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
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Политика

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
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Космос

Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)

В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 17:11
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
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Политика

Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости.
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Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
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Гаджеты

Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж

Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ вчера в 14:43
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Политика

В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России»

Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд.
REGNUM 14:38
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Религия

В РПЦ сообщили об отношении к дискриминации сексуальных меньшинств

Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к дискриминации трансгендеров и других сексуальных меньшинств.
РБК 13:08
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Происшествия

В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Напомним, что Россия, начиная с 27 марта, прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса.
CT news вчера в 16:55
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Авто

Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам

Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
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Игры

Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding

Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru 16:00
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
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Политика

Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия вчера в 19:56
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Наука

В Тихом океане нашли новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

Исследователи смогли обнаружить 4 новые вида и 2 новые рода этих одноклеточных.
Evo-rus.com вчера в 02:16
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Общество

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
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Наука

Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства

Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
Naked Science 25 июня в 06:02
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
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