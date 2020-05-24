Политика
Вести.RuПамфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. Об этом в в интервью "Российской газете".рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.Российская газета11:00
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Памфилова: электронное голосование в сентябре будет в «одном-двух» регионах
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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