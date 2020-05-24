Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

с чего всё началось

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. Об этом в в интервью "Российской газете".рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

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