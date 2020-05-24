Политика

Вести.RuВести.RuПамфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. Об этом в в интервью "Российской газете".рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
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с чего всё началось

Новая реальность

Элла Памфилова: Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.
Российская газета11:00

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Голосование по поправкам в Конституции в электронном виде может пройти в нескольких российских регионах

Эхо Москвы13:03

ЦИК: электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах

Коммерсантъ12:58

Памфилова: электронное голосование в сентябре будет в «одном-двух» регионах

Московский Комсомолец11:57

Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в нескольких регионах РФ

Фонтанка.Ру12:23

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

Вести.Ru11:50

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

Газета.Ru11:47

Новая реальность

Российская газета11:00
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"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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