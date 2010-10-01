Политика
News.ruПамфилова: дистанционное голосование пройдёт максимум в трёх регионах
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдёт в дистанционном формате максимум в трёх регионах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Общество
Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском вчера в 07:01
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:56
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка
Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной стал блондином и перешел на стихи
Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны.
Территория новостей вчера в 09:47
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Политика
Как российские федеральные СМИ освещают беспорядки в США
На федеральных каналах американские беспорядки освещались более-менее взвешено, без откровенного злорадства.
Znak.com 06:42
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами
Тайник с самодельными взрывными устройствами обнаружен в Чувашии, по факту приготовления к теракту возбуждено дело - СК региона.
ТАСС 09:35
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Политика
Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии
Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Названа продолжительность парада Победы в Москве
Вечерняя Москва 06:54
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49