Политика
News.ruПамфилова: дистанционное голосование пройдёт максимум в трёх регионах
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдёт в дистанционном формате максимум в трёх регионах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Футбол
Малафеев рассказал о причинах конфликта с Дзюбой
ProstoProSport вчера в 07:36
ЖКХ
В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиций РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor 12:55
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Игры
Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection
Игромания.ру 07:12
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
Общество
Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Игры
С сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году
Журналисты обратили внимание, что с сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году.
Ferra 12:09
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Гаджеты
Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S
По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
NewInform 06:38
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Самойлова надела обручальное кольцо после признания Джигана в любви
Жена Джигана вновь надела обручальное кольцо после недавнего романтического стихотворения, опубликованного рэпером в Instagram.
Народные новости 05:56