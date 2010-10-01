Политика

News.ruNews.ruПамфилова: дистанционное голосование пройдёт максимум в трёх регионах

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдёт в дистанционном формате максимум в трёх регионах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование

Парламентская газета07:35

В ЦИК назвали число регионов РФ, где 1 июля пройдет электронное голосование

REGNUM06:00

Максимум три региона на голосовании по конституции используют дистанционный вариант

ТАСС06:57

Электронное голосование по поправкам в конституцию пройдет только в трех регионах России

ФАН06:06

Памфилова: дистанционное голосование пройдёт максимум в трёх регионах

News.ru07:28

Памфилова: Голосование по поправкам в Конституцию в электронном виде пройдет максимум в трех регионах

Эхо Москвы05:32

ЦИК планирует рассмотреть заявки регионов на дистанционное голосование на следующем заседании

Агентство Москва06:26
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
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Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
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Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиций РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
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Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection

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В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Российская газета 04:58
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

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Общество

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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

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С сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году

Журналисты обратили внимание, что с сайта PlayStation убрали надпись о выходе новой консоли в 2020 году.
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В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
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Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S

По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
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