Политика
РБКПамфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Хотя избирательная кампания 2019 года в целом прошла успешно, было зафиксировано две горячие точки, где фиксировались нарушения, наиболее острой ситуация была на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Об этом Элла Памфилова доложила президенту.
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с чего всё началось
Избирательная кампания 2019 года, завершившаяся единым днем голосования 8 сентября, прошла довольно хорошо, почти все кандидаты были зарегистрированы и явка была высокая. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.ТАСС15:07
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Памфилова рассказала Путину о прошедшей избирательной кампании в России
Телеканал Санкт-Петербург15:59
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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