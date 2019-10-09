Политика

РБКРБКПамфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Хотя избирательная кампания 2019 года в целом прошла успешно, было зафиксировано две горячие точки, где фиксировались нарушения, наиболее острой ситуация была на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Об этом Элла Памфилова доложила президенту.
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Памфилова: избирательная кампания 2019 года прошла хорошо

Избирательная кампания 2019 года, завершившаяся единым днем голосования 8 сентября, прошла довольно хорошо, почти все кандидаты были зарегистрированы и явка была высокая. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС15:07

Подробнее о событии

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Piter.tv15:58

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RT на русском14:27

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Фонтанка.Ру14:18

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РБК14:11

Памфилова пожаловалась Путину на муниципальные выборы в Петербурге

МР7.ру15:35
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