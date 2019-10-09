Политика

РБКРБКПамфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Хотя избирательная кампания 2019 года в целом прошла успешно, было зафиксировано две горячие точки, где фиксировались нарушения, наиболее острой ситуация была на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Об этом Элла Памфилова доложила президенту.
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Подробнее о событии

Памфилова рассказала Путину о прошедшей избирательной кампании в России

Телеканал Санкт-Петербург15:59

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

РБК14:11

Памфилова пожаловалась Путина на муниципальные выборы в Петербурге

МР7.ру15:35

Путин встретился с Памфиловой

RT на русском14:27

«Беспрецедентные по цинизму и нарушениям». Памфилова рассказала Путину о выборах в Петербурге

Фонтанка.Ру14:18

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на муниципальных выборах в Петербурге

Piter.tv15:58

Памфилова заявила, что выборы 2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете

ТАСС14:18
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Происшествия

Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве

Москва 24 16:37
Армия и оружие

Турция начала наземную военную операцию в Сирии

Газета.Ru 17:03
Армия и оружие

В Киеве «Укроборонпром» впервые показал новые разработки оружия

Сегодня, 8 октября, в Киеве открылась ХVІ международная специализированная выставка «Оружие и Безопасность — 2019».
REGNUM вчера в 10:26
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Наука

Сборку вирусных частиц впервые засняли на видео

Американские ученые впервые сняли на видео процесс сборки вирусной частицы.
N+1 05:25
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы.
Москва 24 10:16
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.
iReactor вчера в 08:32
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Здоровье

Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло

35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Футбол

УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Гаджеты

В Windows 10 добавили возможность звонить по телефону

Ранее корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.
Реальное время 15:30
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Политика

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Армия и оружие

Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии

США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
РБК 16:50
Футбол

Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность встречи нормандской встречи

Газета.Ru 17:23
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Здоровье

Москвичек приглашают на бесплатную маммографию

Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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