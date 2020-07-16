Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что сентябрь - самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, в будущем его надо переносить, если выборы будут в течение нескольких дней.

с чего всё началось

В переносе голосования с сентября нет особой необходимости. Но обсуждать можно любые варианты.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. По ее мнению, эта инициатива ставит вопрос о переносе единого дня голосования, так как сентябрь -- самый неудачный месяц для такого рода плебисцита.

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