Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Трансляцию с заседания Центризбиркома вел телеканал «360». Проект постановления ЦИК о результатах общероссийского голосования был поддержан единогласно.
Читать в источнике
Комментировать
Элла Памфилова
Голосование прошло максимально открыто, свободно, демократично, безопасно с точки зрения всех аспектов — не только санитарно-эпидемиологической, мы обеспечили в том числе и пожарную безопасность, и в принципе безопасность.
— Элла Памфилова, политикREGNUM 05:25

Подробнее о событии

Памфилова считает бесспорной легитимность голосования по конституции

ТАСС06:14

Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

Вести.Ru04:48

Памфилова заявила о легитимности итогов голосования по поправкам

РИА Новости04:13

ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции

Газета.Ru04:45

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

iReactor04:38

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

РБК04:46

Ирина Киркора отметила легитимность голосования по поправкам к Конституции в Новосибирской области

Вести Новосибирсквчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,2K
Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
582
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
77
Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево

На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир».
Большое Радио 08:27
1
Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
1,3K
Единоборства

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
News.ru 10:44
Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
14
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
10
Политика

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
7
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
2K
Футбол

Крыховяк: борьба за второе место мотивирует. Главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов

Главное, чтобы после игры эмоций было меньше. Борьба за второе место, конечно, мотивирует.
Чемпионат 10:50
Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили жителей РФ о жаре в ближайшие дни

Москва, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни.
REGNUM 04:22
156
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
869
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

Новинка комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 08:18
16
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
56
Наука

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
7
Политика

Путин отметил, что доходы россиян снижаются

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов.
ТАСС 10:06
2
Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

CT news 10:03
Происшествия

Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой

По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
4
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
553
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
18
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,9K
Шоу-бизнес

Игорь Бутман рассказал о новой избраннице

Недавно у Игоря Бутмана появилась новая избранница. Эта женщина, по словам музыканта, сделала его по-настоящему счастливым.
StarHit.ru 05:00
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Армия и оружие

«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир

"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
32
Происшествия

Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор

В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.
Российская газета 08:19
6
Общество

Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно

3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действующий режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции до 7 июля включительно.
Блокнот Воронеж 09:16
16
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное