Голосование прошло максимально открыто, свободно, демократично, безопасно с точки зрения всех аспектов — не только санитарно-эпидемиологической, мы обеспечили в том числе и пожарную безопасность, и в принципе безопасность.

Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Трансляцию с заседания Центризбиркома вел телеканал «360». Проект постановления ЦИК о результатах общероссийского голосования был поддержан единогласно.

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

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