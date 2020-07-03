Политика
Rambler News ServiceЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Трансляцию с заседания Центризбиркома вел телеканал «360». Проект постановления ЦИК о результатах общероссийского голосования был поддержан единогласно.
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Голосование прошло максимально открыто, свободно, демократично, безопасно с точки зрения всех аспектов — не только санитарно-эпидемиологической, мы обеспечили в том числе и пожарную безопасность, и в принципе безопасность.
— Элла Памфилова, политикREGNUM 05:25
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Ирина Киркора отметила легитимность голосования по поправкам к Конституции в Новосибирской области
Вести Новосибирсквчера в 06:00
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир».
Большое Радио 08:27
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Единоборства
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
News.ru 10:44
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Футбол
Крыховяк: борьба за второе место мотивирует. Главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов
Главное, чтобы после игры эмоций было меньше. Борьба за второе место, конечно, мотивирует.
Чемпионат 10:50
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили жителей РФ о жаре в ближайшие дни
Москва, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни.
REGNUM 04:22
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете
Новинка комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 08:18
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
Наука
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Политика
Путин отметил, что доходы россиян снижаются
Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов.
ТАСС 10:06
Происшествия
Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой
По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Игорь Бутман рассказал о новой избраннице
Недавно у Игоря Бутмана появилась новая избранница. Эта женщина, по словам музыканта, сделала его по-настоящему счастливым.
StarHit.ru 05:00
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор
В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.
Российская газета 08:19
Общество
Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно
3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действующий режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции до 7 июля включительно.
Блокнот Воронеж 09:16