После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

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