Политика
Пятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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Памфилова заявила о достоверности результатов голосования по поправкам в НАО
Народные новостивчера в 04:47
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Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Единоборства
Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца
Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 11:03
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»
Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
В завещании Норкиной отсутствует имя мужа
Вести Подмосковья 00:17
Наука
Полупроводник растет в кислороде
Коммерсантъ Наука вчера в 08:23
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Шоу-бизнес
Игорь Бутман рассказал, кто виноват в его разводе со второй женой
Музыкант познакомился со своей супругой благодаря певцу Сергею Мазаеву. С 1995 года влюбленные стали встречаться как пара.
Слово и Дело 12:11
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
Общество
Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
Udm-Info 02:57
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Происшествия
На борту летевшего пассажирского самолета начался пожар
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку из-за пожара на борту.
Lenta.ru 12:24
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Политика
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 05:03
Политика
Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России
Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
iReactor 09:11
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
Советский спорт 10:55
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Происшествия
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Lenta.ru 12:19
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34