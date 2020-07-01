Политика

Пятый каналПятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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В Ненецком автономном округе назвали причины протестного голосования по поправкам в Конституции

Znak.com07:25

Глава Ненецкого округа объяснил голосование его жителей против поправок

РБК07:55

В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

Фонтанка.Рувчера в 16:03

Песков и Памфилова прокомментировали голосование против поправок в НАО

РИА Новости08:09

Памфилова прокомментировала протестное голосование в НАО

Московский Комсомолец04:52

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

Интерфакс07:22

Эксперт: результаты голосования в НАО связаны с внутренней повесткой региона

ТАСС07:30
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Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

Известия 07:51
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
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Биатлон

Майгуров покинет пост президента СБР, если не справится с задачей

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что покинет пост, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.
News.ru 05:37
Гаджеты

Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети

Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Происшествия

Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии

Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев пожаловался на возраст

Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, ставший особо популярным и востребованным после появления на телевидении скандального шоу «Окна», буквально на днях решил обратиться к своим поклонникам в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 03:20
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Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Происшествия

«Мерседес» хоккеиста Анисина снёс столб электропередач

В четверг, 2 июля, телеграм-канал «Life Shot» сообщил, что в Тверской области (посёлок Козлово) произошло ДТП с участием автомобиля хоккейного нападающего Михаила Анисина.
ГЛАС.RU 06:49
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
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Наука

Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН

Благодаря открытию ученые смогут понять кварки, которые являются фундаментальными частицами Стандартной модели Вселенной.
Evo-rus.com 01:53
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Происшествия

Главный стоматолог Саратовской области подозревается в растрате

Главврач Анатолий Карпович подозревается в совершении 16 эпизодов присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих госорганизации.
Общественное мнение 05:55
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Здоровье

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 06:23
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
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Общество

С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:37
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
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Политика

Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной

Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.
КП - Донецк вчера в 11:29
Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
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Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
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