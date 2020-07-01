Политика
Пятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
Биатлон
Майгуров покинет пост президента СБР, если не справится с задачей
Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что покинет пост, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.
News.ru 05:37
Гаджеты
Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети
Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев пожаловался на возраст
Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, ставший особо популярным и востребованным после появления на телевидении скандального шоу «Окна», буквально на днях решил обратиться к своим поклонникам в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 03:20
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
«Мерседес» хоккеиста Анисина снёс столб электропередач
В четверг, 2 июля, телеграм-канал «Life Shot» сообщил, что в Тверской области (посёлок Козлово) произошло ДТП с участием автомобиля хоккейного нападающего Михаила Анисина.
ГЛАС.RU 06:49
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Наука
Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН
Благодаря открытию ученые смогут понять кварки, которые являются фундаментальными частицами Стандартной модели Вселенной.
Evo-rus.com 01:53
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Происшествия
Главный стоматолог Саратовской области подозревается в растрате
Главврач Анатолий Карпович подозревается в совершении 16 эпизодов присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих госорганизации.
Общественное мнение 05:55
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 06:23
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:37
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Политика
Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной
Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.
КП - Донецк вчера в 11:29
Культура
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20