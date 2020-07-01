После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 20

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 563

Биатлон Майгуров покинет пост президента СБР, если не справится с задачей Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что покинет пост, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.

Гаджеты Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев пожаловался на возраст Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, ставший особо популярным и востребованным после появления на телевидении скандального шоу «Окна», буквально на днях решил обратиться к своим поклонникам в социальной сети Instagram. 1

Политика NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT). 664

Происшествия «Мерседес» хоккеиста Анисина снёс столб электропередач В четверг, 2 июля, телеграм-канал «Life Shot» сообщил, что в Тверской области (посёлок Козлово) произошло ДТП с участием автомобиля хоккейного нападающего Михаила Анисина. 2

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,3K

Наука Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН Благодаря открытию ученые смогут понять кварки, которые являются фундаментальными частицами Стандартной модели Вселенной. 31

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 182

Происшествия Главный стоматолог Саратовской области подозревается в растрате Главврач Анатолий Карпович подозревается в совершении 16 эпизодов присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих госорганизации. 1

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 296

Здоровье Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Происшествия Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области. 16

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 38

Политика Решается вопрос работы КПВВ ДНР на границе с Украиной Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.