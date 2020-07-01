Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат.

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

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