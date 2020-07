Sony всерьёз заинтересована в покупке гонконгского холдинга Leyou, которому принадлежат парой видных студии: Digital Extremes — авторы Warframe Splash Damage — авторы Gears Tactics и РС-версии Halo: The Master Chief Collection Athlon Games — со-разработчик The Wolf Among Us 2 и MMORPG по «Властелину колец», а также партнёр и издатель новой Telltale.