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RT на русскомПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.
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Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 06:56
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