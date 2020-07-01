Политика
RT на русскомПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.
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Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Армия и оружие
На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26
Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Наука
В пещере «Таврида» нашли кости двурогого носорога и рог антилопы
В числе новых найденных костных остатков - зубы древнего носорога стефаноринуса, которого ранее не удавалось обнаружить на территории России.
Российская газета 03:00
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
Представители World Athletics приняли решение о том, что ВФЛА будет отказано в изменении срока для оплаты штрафа.
CT news 06:39
Армия и оружие
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по предотвращению инцидентов в военной деятельности, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 10:21
Игры
Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe
CyberSport.ru 08:31
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Энергетика
В России спрогнозировали влияние пандемии на экономику
Пандемия коронавируса принесет новые проблемы экономике России, поскольку спрос на нефть и газ в мире будет снижаться быстрее, чем предполагалось.
Lenta.ru 10:00
Политика
«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках
В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом
Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
Политика
ЦИК объяснил ошибку при вводе первых данных голосования в Коми
На информационном табло при вводе 4,5% протоколов участковых избирательных комиссий республики появились данные, согласно которым против проголосовали 68,9% избирателей, а за изменения — 29,8%. Позже данные поменялись местами.
FlashNord 05:47
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 30 июня в 12:36
Здоровье
Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом
В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
ТРК Истоки 08:28
Футбол
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» - «Зенит»
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и санкт-петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 09:54
Происшествия
Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
Политика
МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана
Россия поставляла вооружение только официальному правительству Афганистана.
Вести.Ru 09:55
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Происшествия
Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 20:21
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com 09:31
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
РИА Новости 08:51
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46