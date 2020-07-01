Политика

RT на русскомRT на русскомПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.
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Протестное голосование ненцев объяснили политологи

Московский Комсомолец09:36

Глава НАО объяснил, почему больше половины жителей не поддержали поправки

Коммерсантъ08:25

В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

Фонтанка.Рувчера в 16:03

Эксперт: результаты голосования в НАО связаны с внутренней повесткой региона

ТАСС07:30

Песков и Памфилова оценили голосование против поправок в НАО

РИА Новости08:09

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

Интерфакс07:22

Глава Ненецкого округа объяснил голосование его жителей против поправок

РБК07:55
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Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

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Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
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Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
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На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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В числе новых найденных костных остатков - зубы древнего носорога стефаноринуса, которого ранее не удавалось обнаружить на территории России.
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World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа

Представители World Athletics приняли решение о том, что ВФЛА будет отказано в изменении срока для оплаты штрафа.
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Армия и оружие

Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по предотвращению инцидентов в военной деятельности, сообщили в Минобороны России.
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Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe

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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Энергетика

В России спрогнозировали влияние пандемии на экономику

Пандемия коронавируса принесет новые проблемы экономике России, поскольку спрос на нефть и газ в мире будет снижаться быстрее, чем предполагалось.
Lenta.ru 10:00
Политика

«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках

В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
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Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
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Политика

ЦИК объяснил ошибку при вводе первых данных голосования в Коми

На информационном табло при вводе 4,5% протоколов участковых избирательных комиссий республики появились данные, согласно которым против проголосовали 68,9% избирателей, а за изменения — 29,8%. Позже данные поменялись местами.
FlashNord 05:47
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
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Здоровье

Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом

В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» - «Зенит»

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и санкт-петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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Происшествия

Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
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Политика

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

Россия поставляла вооружение только официальному правительству Афганистана.
Вести.Ru 09:55
Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
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Происшествия

Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
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Общество

В России инвалидам упростили правила парковки

Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
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«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
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