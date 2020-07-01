Политика
RT на русскомПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.
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с чего всё началось
Большинство избирателей Ненецкого автономного округа (НАО), принявших участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, выступили против их принятия из-за планов по объединению региона с Архангельской областью. Об этом заявил РБК врио губернатора НАО Юрий Бездудный.РБК07:55
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«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»
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