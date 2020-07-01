Политика

Пятый каналПятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»

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Жители Ненецкого округа добились своего, проголосовав против Конституции

Forbes04:24

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Что произошло за день: четверг, 2 июля

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В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО

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Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

РБКвчера в 05:52

В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

Фонтанка.Ру01 июля в 16:03
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Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

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Авторы Stronghold Warlords назвали шесть способов защиты от осады

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В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
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Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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Феттель заявил, что «Феррари» уволила его без переговоров о контракте

Автогонщик Formula 1 Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал свой уход.
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