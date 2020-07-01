Политика
Пятый каналПамфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок.
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«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»
Московский Комсомолецвчера в 10:53
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Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
Здоровье
Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Игры
Авторы Stronghold Warlords назвали шесть способов защиты от осады
Игромания.ру 08:51
Футбол
ФИФА готовит революцию: офсайды будут фиксировать роботы
ФИФА готовит революционное новшество в футболе. Речь идёт о роботах, которые будут фиксировать офсайды вместо боковых арбитров.
Евро-футбол.ру 08:13
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскрыла пол четвертого ребенка
Оказалось, что Саша Зверева родила сына. Малыш стал четвертым ребенком для звезды и первым для ее супруга Дэна.
Летидор 03:27
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Кино
Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Экономика сегодня вчера в 13:23
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Футбол
Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR
Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Газета.Ru 05:00
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Политика
Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Здоровье
Онколог назвал опасную причину боли в правом подреберье
Evo-rus.com 03:43
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
Футбол
В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял Фадеева, который похудел на 100 кг
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Автоспорт
Феттель заявил, что «Феррари» уволила его без переговоров о контракте
Автогонщик Formula 1 Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал свой уход.
CT news вчера в 15:15