Политика
РИА НовостиПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. Регион стал единственным в стране, где не поддержали изменение Основного закона.
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«Не против Конституции, а против объединения»: эксперт объяснил «ненецкую аномалию»
Московский Комсомолецвчера в 10:53
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
Экономика
Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов
"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
ТАСС 10:39
Политика
Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Футбол
В футбольный клуб «Чайка» перешел бывший игрок «Ростова»
В «Чайку» перешел бывший игрок ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе песчанокопского клуба.
Donday.ru 06:13
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Киберспорт
На новой карте Call of Duty: Modern Warfare нашли «крысиную» пасхалку
Игроки обнаружили на новой мультиплеерной карте Call of Duty: Modern Warfare под названием The Cheshire Park необычную пасхалку, связанную с крысами.
Игромания.ру 01 июля в 10:33
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
РИА Новости 10:10
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Общество
ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel
ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com 07:46
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости 05:43
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей
В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания вчера в 02:59
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Компания OnePlus в своем Instagram-аккаунте сообщила о результатах первого этапа предварительных заказов нового смартфона OnePlus Nord.
Деловое.ТВ 09:23
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Гаджеты
Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России
Доля смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery выросла в 8 раз за 2 квартал 2020 года на российском рынке и достигла 8%. Как отмечает пресс-служба, это лучший показатель продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая.
iXBT.com 07:14
Общество
Крым приостановил приём групп детей из других регионов
Симферополь, 3 июля 2020, 17:12 — REGNUM В Крыму приостанавливают приём организованных групп детей из других регионов.
REGNUM 10:12
Экономика
Состояние главы Amazon достигло рекордных $172 млрд
Состояние Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в котором он занимает первое место.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
Генри Кавилл решительно опроверг упорно продолжающие циркулировать слухи о том, что он вернётся к роли Супермена.
Российская газета 04:56
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39