Политика

РИА НовостиРИА НовостиПамфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. Регион стал единственным в стране, где не поддержали изменение Основного закона.
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В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО

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Фонтанка.Ру01 июля в 16:03
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Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла.
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Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
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На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава

На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
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В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

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Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
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Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
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ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel

ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
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В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
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За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей

В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Гаджеты

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Компания OnePlus в своем Instagram-аккаунте сообщила о результатах первого этапа предварительных заказов нового смартфона OnePlus Nord.
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С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России

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Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

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СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

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