Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. Регион стал единственным в стране, где не поддержали изменение Основного закона.

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

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