Политика
Live24Памфилова намерена разоблачить «политических содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что намерена разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции. По её словам, в данный момент можно наткнуться на огромное количество ложной информации о голосовании.
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Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
RT на русском 09:13
Общество
Медаль «За любовь и верность» вручили 15 семьям в Иркутске
В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности 15 супружеских пар Иркутска, прожившие в браке более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки.
Твой Иркутск 08:10
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Футбол
«Оренбург» — ЦСКА: Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 18:00 мск.
Спорт-Экспресс 09:59
Игры
За взлом PlayStation 4 программист получил от Sony 10 тысяч долларов
Компания Sony исправила уязвимость в прошивке 7.50, вышедшей в апреле, а Энди Нгуен получил от нее вознаграждение, которое составило 10 тыс. долларов.
Актуальные Новости вчера в 16:34
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:28
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Общество
Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа
Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Арестован полпред Ингушетии в Калининградской области
РБК Калининград 09:21
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад.
Российская газета 08:56
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
Экономика
Бренд мужской одежды Brooks Brothers объявил о банкротстве
Напомним, бренд Brooks Brothers был основан в 1818 году как семейный бизнес по производству прежде всего мужских костюмов.
РБК 10:03
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45