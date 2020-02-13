Политика
News.ruПамфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.Ведомостивчера в 12:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят
Эхо Москвывчера в 22:32
На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей
Интерфаксвчера в 10:07
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Футбол
Васильев: «Головин ломает стереотипы о футболистах из России»
Васильев отметил, что в последнее время в отношении российских футболистов сформировался определённый стереотип, но Александр Головин, перешедший из ЦСКА в "Монако", эти стереотипы разрушает.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил, что новый руководитель области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Политика
Рамзан Кадыров сменил трёх министров в правительстве
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Вячеслав Франк занял должность главы Барнаула
Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Хоккей
Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Рейнджерс» голы забили российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.
Кино
Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Технологии
Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд
Ущерб пяти популярных компаний — производителей парфюмерии от продажи контрафактной косметической продукции на интернет-площадках в 2019 году составил от 3,7 млрд до 22,5 млрд руб. по каждому бренду, общая сумма потерь достигает 64,8 млрд руб.
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Кино