«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.

с чего всё началось

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.

Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию

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