Политика

News.ruNews.ruПамфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.
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Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.
Ведомостивчера в 12:08

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Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят

Эхо Москвывчера в 22:32

«Ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут»

Коммерсантъвчера в 18:12

На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей

Интерфаксвчера в 10:07

Затраты на голосование по Конституции сопоставили с выборами президента

Lenta.ruвчера в 13:38

Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 12:08

Иностранных наблюдателей на принятие поправок в Конституцию не позовут

REGNUMвчера в 10:41

Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 15:54
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Васильев: «Головин ломает стереотипы о футболистах из России»

Васильев отметил, что в последнее время в отношении российских футболистов сформировался определённый стереотип, но Александр Головин, перешедший из ЦСКА в "Монако", эти стереотипы разрушает.
Sport.ru 10 февраля в 19:14
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Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

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Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
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Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
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Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК вчера в 05:29
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

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RT на русском 01:29
Политика

Вячеслав Франк занял должность главы Барнаула

Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра.
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Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
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Общество

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
RT на русском 02:26
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Shraibikus News вчера в 14:29
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СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК 12 февраля в 05:36
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Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Рейнджерс» голы забили российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.
REGNUM 00:55
Кино

Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»

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В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru вчера в 07:58
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Вести ФМ 12 февраля в 23:17
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
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Биатлон

IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
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Технологии

Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд

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Телефонные мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

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В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

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Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Голос Правды вчера в 17:30
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Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
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Федор Добронравов высказался о конфликте с Анатолием Васильевым

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