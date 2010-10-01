Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПамфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия "провокацией".
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Элла Памфилова
Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать.
— Элла Памфилова, политикФАН 07:19

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